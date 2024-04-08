روسيا تعلن اجتياح الفيضانات أكثر من 10 آلاف منزل في مناطق الأورال وفولغا وغرب سيبيريا

أعلنت روسيا أن الفيضانات اجتاحت أكثر من 10 آلاف منزل في مناطق الأورال وفولغا وغرب سيبيريا فيما تواصل أجهزة الطوارئ إخلاء مدن تشهد ارتفاعا في منسوب أنهر.



وقالت وزارة الطوارئ الروسية على منصات التواصل الاجتماعي إن "في أراضي سيبيريا وبرفولجي (منطقة الفولغا) والمناطق الفدرالية المركزية، يُتوقع ارتفاع في درجة حرارة الهواء وذوبان الثلوج بشكل نشط وتشكل أنهر"، مضيفة أن المياه "أغرقت أكثر من 10400 منزل سكني".