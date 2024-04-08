رئيس الوزراء الأستراليّ: إسرائيل لم تقدّم بعد تفسيرًا مرضيًا لمقتل سبعة من موظفي الإغاثة

أعلن رئيس الوزراء الأستراليّ أنتوني ألبانيزي أنّ إسرائيل لم تقدّم بعد تفسيرًا مرضيًا لمقتل سبعة من موظفي الإغاثة الأسبوع الماضي.



وأتى ذلك في الوقت الذي عينت فيه أستراليا جنرالًا متقاعدًا، لدراسة التحقيق الإسرائيليّ في الواقعة.



وقالت إسرائيل إنّ جنودها اعتقدوا خطأ أنهم كانوا يهاجمون مسلحين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عندما قتلت غارات جوية مجموعة من موظفي منظمة ورلد سنترال كيتشن معظمهم من الأجانب ومن بينهم الأسترالية "زومي" فرانكوم.



وفُصل ضابطان وتوبيخ آخرين.



واعتبر ألبانيزي أن التفسير الذي قدمته إسرائيل غير كاف.



وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (إيه.بي. سي): "لا نجد التفسيرات مرضية حتى هذه اللحظة، نحتاج إلى المساءلة الواجبة، ونحتاج إلى الشفافية الكاملة في شأن الملابسات."



وأعرب عن اعتقاده أنّ هذا ما يتوقعه الشعب الأستراليّ.