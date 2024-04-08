بغداد تعمل على إصلاح خط أنابيب

تعمل بغداد على إصلاح خط أنابيب من شأنه أن يتيح لها ضخ 350 ألف برميل يوميًا من النفط إلى تركيا في حلول نهاية الشهر، وفق ما قال نائب وزير النفط العراقيّ باسم محمد.



وترجّح هذه الخطوة أن تثير غضب شركات النفط الأجنبية وحكومة إقليم كردستان.



ومن شأن إعادة تشغيل خط أنابيب كركوك-جيهان، المغلق منذ عقد، أن يوفر مسارًا منافسًا لخط أنابيب من إقليم كردستان متوقف، منذ عام وسط تعثر المحادثات بين بغداد وحكومة الإقليم في شأن استئناف الصادرات.