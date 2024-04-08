نيكاراغوا تندد أمام محكمة العدل بألمانيا لإمدادها غزة بالمساعدات وإسرائيل بالأسلحة في آن

نددت نيكاراغوا بألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بسبب دعمها لإسرائيل، قائلة إن تزويدها الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة بينما تقدّم مساعدات لغزة هو أمر "مؤسف".



وقال المحامي عن نيكاراغوا دانيال مولر أمام المحكمة: "إنه فعلا تبرير مؤسف للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بأن تقدّم مساعدات إنسانية، بما في ذلك عبر إلقائها من الجو، من جهة، وتمدّ (الجيش الإسرائيلي) بالمعدات العسكرية المستخدمة في قتلهم والقضاء عليهم.. من جهة أخرى".