المستشار الألماني أولاف شولتس يزور الصين السبت

يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس السبت إلى الصين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها الرئيس شي جينبينغ ومسؤولين آخرين، كما أعلن المتحدث باسمه شتيفن هيبيشترايت الاثنين.



وقال المتحدث في مؤتمر صحافي دوري إن هذه الزيارة ستكون الثانية التي يقوم بها المستشار إلى الصين منذ توليه منصبه في نهاية 2021.