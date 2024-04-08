روسيا طلبت من قازاخستان الاستعداد لتزويدها بمئة ألف طن من البنزين

كشفت ثلاثة مصادر في قطاع النفط لرويترز أن روسيا طلبت من قازاخستان الاستعداد لتزويدها بمئة ألف طن من البنزين في حالة تفاقم النقص نتيجة هجمات الطائرات

المسيرة الأوكرانية وانقطاع التيار الكهربائي.



وأوضح أحد المصادر أنه تم بالفعل الاتفاق على استخدام الاحتياطيات لصالح روسيا.



وكانت روسيا البيضاء، المجاورة لروسيا، قد اتفقت بالفعل على مساعدة روسيا عبر إمدادها بالبنزين.