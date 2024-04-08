البحرين تصدر عفوًا عن مئات السجناء هو الأكبر منذ سنوات

أصدر ملك البحرين مرسومًا ملكيًا بالعفو عن 1584 شخصًا يواجهون اتهامات جنائية و"قضايا شغب"، بحسب ما أفادت وسائل إعلامية رسمية الاثنين، في أكبر عملية عفو جماعي من نوعها منذ سنوات.



ولم يحدد المرسوم الذي نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية ما إذا كان السجناء السياسيون من بين المشمولين بالعفو، لكن معهد البحرين للحقوق والديموقراطية الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له قال إنه من المحتمل أن يكون عدد من هؤلاء من بين المفرج عنهم.



وأشارت الوكالة البحرينية إلى أن "العفو يأتي بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك".



وقالت: "يأتي العفو السامي، انطلاقًا من حرص جلالته على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي"، لافتة إلى أن "العفو يشمل عددًا من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية".

