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البابا فرنسيس يستقبل أقرباء رهائن اسرائيليين محتجزين لدى حماس

أخبار دولية
2024-04-08 | 09:14
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البابا فرنسيس يستقبل أقرباء رهائن اسرائيليين محتجزين لدى حماس
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البابا فرنسيس يستقبل أقرباء رهائن اسرائيليين محتجزين لدى حماس

التقى البابا فرنسيس أقارب عدد من الاسرائيليين المحتجزين رهائن لدى حركة حماس منذ السابع من تشرين الأول، كما أعلن الفاتيكان.
     
وكان البابا الأرجنتيني البالغ 87 عاما استقبل مجموعة من أقارب رهائن إسرائيليين في الفاتيكان في تشرين الثاني والتقى فلسطينيين لديهم عائلات في غزة في اليوم نفسه. 
     
وخلال لقاء خاص مع فرنسيس صباح الاثنين، عرض أفراد من خمس عائلات إسرائيلية على البابا صور أحبائهم المختطفين، وبينهم أرييل وكفير بيباس (أربعة اعوام وعام واحد على التوالي).
     
وكان أقارب للرهائن تامير نمرودي (19 عامًا) وغي جلبوع دلال (22 عامًا) وأغام بيرغر (19 عامًا) وعمري ميران (46 عامًا)، حاضرين أيضًا. 
     
وكان البابا كرر الأحد دعوته إلى السلام. 

وقال "دعونا نصلي دائما من أجل السلام، السلام العادل والدائم، ولا سيما لأوكرانيا الشهيدة ولفلسطين وإسرائيل".
     
وتزور عائلات الرهائن الإسرائيليين إيطاليا في إطار وفد يضم أيضًا وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي التقى نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني في روما الأحد، بمناسبة مرور ستة أشهر على هجوم حماس على إسرائيل. 

أخبار دولية

غزة

حماس

رهائن

البابا فرنسيس

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