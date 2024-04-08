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القيادي العسكري الإيراني محمد رضا زاهدي كان عضوًا في مجلس شورى حزب الله
أخبار دولية
2024-04-08 | 09:43
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القيادي العسكري الإيراني محمد رضا زاهدي كان عضوًا في مجلس شورى حزب الله
أفاد مصدر مقرّب من حزب الله وكالة فرانس برس بأن القيادي العسكري الإيراني محمد رضا زاهدي الذي قُتل في الضربة التي نُسبت إلى إسرائيل واستهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، كان عضوًا في مجلس شورى الحزب.
واللواء محمد رضا زاهدي هو القيادي العسكري الإيراني الأبرز الذي يتم استهدافه منذ اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس والذي اغتيل بضربة جوية أميركية في بغداد في كانون الثاني 2020.
وكان زاهدي العضو الوحيد غير اللبناني في مجلس شورى حزب الله، حسبما قال المصدر لوكالة فرانس برس.
وكان زاهدي كذلك أحد القادة البارزين في فيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.
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