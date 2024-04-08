البيت الأبيض: بيرنز زار القاهرة مطلع الأسبوع لإجراء "جولة جادة" من مباحثات إطلاق الرهائن

كشف البيت الأبيض أن مدير المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز زار القاهرة في مطلع الأسبوع لإجراء "جولة جادة" من المباحثات لإطلاق الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، مشيرا إلى أن الحركة الفلسطينية تدرس حاليا اقتراحا جديدا.



وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة تأخذ المباحثات على محمل الجد وتأمل في التوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن في أقرب وقت ممكن لأنه سيؤدي أيضا إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبا.



وأشار كيربي إلى أن أكثر من 300 شاحنة مساعدات دخلت غزة أمس الأحد، مشددا على أن البيت الأبيض سيواصل الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من إمدادات المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.