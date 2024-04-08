الأربعاء أول أيام عيد الفطر

قررت المحكمة العليا في السعودية أن يوم غد الثلاثاء الموافق 9 نيسان 2024، هو المكمّل للثلاثين من شهر رمضان والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.