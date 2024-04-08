مجلس الأمن يحيل طلب السلطة الفلسطينية لتصبح عضوا كامل العضوية إلى لجنة العضوية

أحال مجلس الأمن الدولي طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.



واقترحت سفيرة مالطا في الأمم المتحدة فانيسا فرايزر أن تجتمع اللجنة اليوم الاثنين للنظر في الطلب.



وتتولى مالطا رئاسة مجلس الأمن لشهر نيسان.