إيطاليا تعتقل رجلا من طاجيكستان يُشتبه في انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية

أعلنت الشرطة الإيطالية انها اعتقلت رجلا من طاجيكستان مطلوبا في جرائم تتعلق بالإرهاب ويشتبه في أنه عضو نشط في تنظيم الدولة الإسلامية.



وقالت الشرطة في بيان إنها اعتقلت المشتبه به، الذي وصفته بأنه هارب من مذكرة توقيف دولية، بعد وصوله إلى مطار فيوميتشينو في روما قادما من ايندهوفن في هولندا.



وذكرت أن الأحرف الأولى من اسمه هي "إس.آي".