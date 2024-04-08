لابيد يلتقي بلينكن: للتوصل إلى حل في غزة خصوصا إطلاق الرهائن

أوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنه ناقش مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الحاجة إلى التوصل إلى حل في غزة خصوصا إطلاق الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر.



ورأى لابيد للصحفيين بعد مباحثاته مع بلينكن أن اتفاق الرهائن صعب لكنه ممكن.



واشار إلى أن إسرائيل تشعر بالقلق أيضا حيال الوضع الإنساني في غزة وضرورة تجنب إيذاء سكان القطاع.