تركيا تعلن رفض إسرائيل طلبها إنزال مساعدات جوّا في غزة

أعلنت تركيا أن اسرائيل رفضت طلبها إنزال مساعدات جوا في غزة، مؤكدة أنها قررت الرد عبر "سلسلة من الإجراءات الجديدة" بحق اسرائيل.



وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "اليوم، علمنا أن طلبنا الذي رحبت به السلطات الاردنية، رفضته اسرائيل"، مضيفا "قررنا اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجديدة ضد اسرائيل"، معتبرا أن ليس هناك "أي عذر" لرفض مساعدة "سكان غزة الجائعين".