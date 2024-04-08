نتنياهو يعلن "تحديد موعد" للهجوم على رفح

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتانياهو أنه تم تحديد موعد لشن هجوم على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.



ولم يحدد نتنياهو هذا الموعد، لكنه كرر أن الانتصار على مقاتلي حماس "يتطلب دخول رفح والقضاء على الكتائب هناك"، مؤكدا في مقطع مصور أن "الأمر سيحصل، تم تحديد موعد".