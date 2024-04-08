إسرائيل تعارض بشدة طلبًا فلسطينيًا للإنضمام إلى الأمم المتحدة

ندد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة بشدة الإثنين بطلب الفلسطينيين الانضمام إلى المنظمة الدولية في وقت يبدأ مجلس الأمن رسميًا بدرس هذا الاجراء المستبعد نجاحه.



واعلن جلعاد إردان من على منبر الجمعية العامة أن "مجلس الأمن يناقش حاليًا الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، معتبرًا أن "الموافقة على هذا الطلب ستكون أقبح مكافأة لأبشع الجرائم".



وقال إن "مجرد النظر في هذا الطلب "انتصار في ذاته" لأولئك الذين نفذوا ودعموا هجمات حماس غير المسبوقة ضد إسرائيل في 7 تشرين الاول".



وتساءل: "ما الخطوة التالية، درس انضمام تنظيم الدولة الاسلامية الى الأمم المتحدة؟".



وذكر ان منح الفلسطينيين دولة يتعارض مع فكرة "التوصل عبر المفاوضات إلى حل دائم" للنزاع، وهي مفاوضات متوقفة منذ عقد.