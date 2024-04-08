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ماكرون والسيسي وعبدالله الثاني يحذّرون من "عواقب" هجوم على رفح

أخبار دولية
2024-04-08 | 16:44
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ماكرون والسيسي وعبدالله الثاني يحذّرون من &quot;عواقب&quot; هجوم على رفح
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ماكرون والسيسي وعبدالله الثاني يحذّرون من "عواقب" هجوم على رفح

دعا الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبدالله الثاني إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة والإفراج عن "كل الرهائن"، محذّرين إسرائيل من "عواقب خطيرة" لهجوم تعتزم شنّه في رفح.
     
وكتب القادة الثلاثة في مقالة رأي نشرتها أربع صحف يومية بينها "لو موند" أن "الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببها يجب أن تتوقف فورا".

ولفتوا إلى أن الهجوم الذي تعتزم إسرائيل شنّه في رفح "لن يؤدي إلا إلى تزايد الخسائر البشرية والمعاناة وتفاقم مخاطر وعواقب تهجير قسري لسكان غزة وإلى خطر تصعيد في المنطقة".

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