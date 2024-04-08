ستة قتلى على الأقل بضربات روسية على مناطق أوكرانية

قُتل ستة مدنيين بضربات روسية على مناطق أوكرانية عديدة في خضم هجمات جوية مكثّفة، وفق ما أعلن مسؤولون.



وأسفرت ضربات روسية على منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا عن مقتل ثلاثة أشخاص الاثنين، في اليوم الثاني للهجمات الدامية على المنطقة، وفق ما أفاد حاكمها.



وقتلت امرأة وأصيب خمسة أشخاص في قصف لبلدة بيلوبيليا الشمالية، وقتلت امرأة أخرى تبلغ 77 عاما وأصيب ثلاثة أشخاص في قصف مدفعي لبلدة تشاسيف يار الشرقية حيث تحتدم المعارك، وفق الشرطة ومسؤولين.