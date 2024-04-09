الجيش الأميركي يعلن تدمير أنظمة للدفاع الجوي والطائرات المسيرة للحوثيين

أعلن الجيش الأميركي الاثنين، أنه دمر أنظمة دفاع جوي وأنظمة للطائرات المسيرة تابعة لقوات الحوثيين المتحالفين مع إيران في منطقة البحر الأحمر، وذلك من دون تسجيل وقوع إصابات أو أضرار للسفن التجارية والأميركية وسفن التحالف.