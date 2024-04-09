وزير الخارجية البريطاني يعتزم لقاء ترامب خلال زيارته للولايات المتحدة

يعتزم وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون عقد لقاء الاثنين مع المرشح للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، وفق ما أفاد مسؤولون بريطانيون، قبل أن يجتمع إلى كبار مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن لبحث النزاعات في غزة وأوكرانيا.



ومن المقرر أن يجتمع كامرون مع المنافس الجمهوري لبايدن في انتخابات تشرين الثاني التي تحظى بمتابعة وثيقة، بعد مرور شهر على اختيار الجمهوريين والديموقراطيين لمرشحيهما للبيت الأبيض.



وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان نشرته السفارة البريطانية في واشنطن، إن زيارة كامرون للعاصمة الأميركية يومي الثلاثاء والأربعاء ستأتي بعد اجتماعه مع الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا اليوم.



وأضاف البيان "إنها ممارسة اعتيادية للوزراء لعقد لقاءات مع مرشحين معارضين كجزء من عملهم الدولي الروتيني".



وبعدها ينتقل كاميرون إلى واشنطن لإجراء محادثات الثلاثاء مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.