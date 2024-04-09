أوكرانيا تعلن تدمير 20 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 20 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا لاستهداف أوكرانيا.



وكشف على تيليغرام، أنه تم تدمير الطائرات المسيرة فوق مناطق ميكولايف وأوديسا وخيرسون ودنيبروبتروفسك وبولتافا وفينيتسيا ولفيف.



وذكر أن روسيا أطلقت أيضا أربعة صواريخ من أنظمة الصواريخ أرض جو إس-300، لكنه لم يذكر ما حدث لتلك الصواريخ.