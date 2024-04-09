لافروف: روسيا والصين ستواصلان الحرب ضد الإرهاب

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بكين اليوم بعد محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي، أن روسيا والصين ستواصلان التعاون في الحرب ضد الإرهاب في إطار علاقاتهما التي تمر بأقوى مراحلها.ونقلت وكالات أنباء روسية عن لافروف قوله: "أشكر الجانب الصيني على تعازيه فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع بضواحي موسكو في 22 آذار من العام الحالي، وعلى دعم حرب روسيا ضد الإرهاب".وقال لافروف: "تعاوننا في مكافحة الإرهاب سيستمر، بما يشمل التعاون في إطار المؤسسات المتعددة الأطراف".وأعلنت موسكو وبكين عن شراكة "بلا حدود" في شباط 2022 عندما زار بوتين بكين قبل أيام فقط من شن روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا، وتزداد علاقاتهما قوة منذ ذلك الحين.كما وجه لافروف خلال زيارته الرسمية لبكين الشكر للصين لإرسالها مجموعة من المراقبين إلى الانتخابات الرئاسية الروسية التي جرت في آذار، والتي فاز فيها الرئيس فلاديمير بوتين بأغلبية لم يسبق لها مثيل في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفييتي.وقال لافروف: "بفضل قيادتينا، وصلت علاقات الشراكة الشاملة والتفاعلات الاستراتيجية الروسية الصينية إلى مستوى غير مسبوق".وأضاف: "ومع إعادة انتخاب فلاديمير بوتين، فإن استمرارية تعزيزها بصورة شاملة تلقت بالطبع مزيدا من الضمانات".وكانت موسكو قد قالت إن المحادثات بين لافروف ونظيره الصيني ستتناول "موضوعات ساخنة" مثل أمن منطقة آسيا والمحيط الهادي والحرب في أوكرانيا.وذكرت "رويترز" الشهر الماضي أن بوتين سيسافر إلى الصين في أيار لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، فيما قد تكون أول رحلة خارجية خلال فترة ولايته الرئاسية الجديدة.