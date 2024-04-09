وزير خارجية الصين: على بكين وموسكو الوقوف إلى جانب "الإنصاف والعدالة"

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بحضور نظيره الروسي سيرغي لافروف في بكين، أنه يتعين على بلديهما الوقوف إلى جانب "الإنصاف والعدالة".



وقال وانغ خلال مؤتمر صحافي "باعتبارنا عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي وقوتين رئيسيتين ناشئتين، يتعين على الصين وروسيا أن تقفا بوضوح إلى جانب التقدم التاريخي والإنصاف والعدالة"، مضيفا أن الطرفين "سيواصلان الحفاظ على التواصل الوثيق بأشكال مختلفة".