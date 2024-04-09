لافروف: روسيا والصين ستبدآن حوارا بشأن أمن منطقة أوراسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم بعد محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي، أن روسيا والصين اتفقتا على بدء حوار بشأن الأمن في منطقة أوراسيا.



وقال لافروف في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون بعد المحادثات: "مهمة تشكيل أمن منطقة أوراسيا تفرض نفسها".



وأضاف: "اتفقنا أنا وأصدقائي الصينيون على بدء حوار بمشاركة أولئك الذين لهم تفكير مماثل حيال هذه المسألة".