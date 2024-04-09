تركيا تفرض قيودا على الصادرات إلى إسرائيل حتى وقف إطلاق النار في غزة

أفادت وزارة التجارة التركية اليوم، بأن تركيا ستفرض قيودا على تصدير منتجات من 54 فئة مختلفة إلى إسرائيل حتى يتم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معلنة أن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ على الفور.



وفي بيان عقب إعلان أنقرة أنها ستتخذ إجراءات بعد رفض إسرائيل طلبها للمشاركة في عملية إسقاط المساعدات جوا، أشارت الوزارة الى أن القيود ستشمل منتجات الحديد والصلب ومعدات ومنتجات البناء والآلات وغيرها.