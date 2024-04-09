إسرائيل: اردوغان يضحي بمصالح تركيا الاقتصادية لدعم حماس

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن تركيا "انتهكت من جانب واحد" الاتفاقيات التجارية بقرارها تقييد صادرات إلى إسرائيل، معلنا أن إسرائيل سترد بفرض قيود تجارية على منتجات آتية من تركيا.



وقال كاتس ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان "يضحي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعم حماس وسنرد بالمثل".