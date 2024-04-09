وزير الخارجية: الصين تؤيد عقد مؤتمر في الوقت المناسب بين روسيا وأوكرانيا

نقلت وزارة الخارجية الصينية عن وزير الخارجية وانغ يي قوله اليوم إن الصين تؤيد عقد مؤتمر في الوقت المناسب بين روسيا وأوكرانيا يعترف بالمشاركة المتساوية لجميع الأطراف ويناقش جميع مقترحات السلام على قدم المساواة.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في إفادة صحفية إن وانغ أدلى بهذه التعليقات خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في بكين.