الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الخارجية البريطاني التقى ترامب بفلوريدا قبل توجهه إلى واشنطن

أخبار دولية
2024-04-09 | 05:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الخارجية البريطاني التقى ترامب بفلوريدا قبل توجهه إلى واشنطن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الخارجية البريطاني التقى ترامب بفلوريدا قبل توجهه إلى واشنطن

التقى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون المرشح للرئاسة الأميركية دونالد ترامب في فلوريدا قبل بدء زيارته الرسمية لواشنطن حيث يجتمع مع كبار مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن للدفع باتجاه إرسال مساعدات لأوكرانيا.
     
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية إن كامرون "التقى ترامب في فلوريدا"، قبل زيارته لواشنطن الثلاثاء والأربعاء.
     
وأضاف المصدر: "إنها ممارسة اعتيادية للوزراء لعقد لقاءات مع مرشحين معارضين كجزء من عملهم الدولي الروتيني". 

أخبار دولية

ديفيد كامرون

دونالد ترامب

فلوريدا

واشنطن

LBCI التالي
مصدر أوكراني لرويترز: قصف منشأة إنتاج رئيسية بمصنع طيران روسي في منطقة فارونيش
وزير خارجية فرنسا يقترح فرض عقوبات على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:37

الخارجية الأميركية: واشنطن لم تطلع على موعد لإجتياح إسرائيلي لرفح

LBCI
أخبار دولية
2024-04-07

بكين لواشنطن: نريد أن نكون "شركاء لا خصوماً"

LBCI
أخبار دولية
2024-04-06

سلام الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي

LBCI
أخبار دولية
2024-04-05

واشنطن قلقة إزاء تشريع في جورجيا مشابه لقانون "العملاء الأجانب" الروسي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:25

زلزال يضرب شرق اندونيسيا

LBCI
أخبار دولية
06:06

ألمانيا: أمن إسرائيل "في صميم" السياسة الخارجية الألمانية

LBCI
أخبار دولية
05:58

مصدر أوكراني لرويترز: قصف منشأة إنتاج رئيسية بمصنع طيران روسي في منطقة فارونيش

LBCI
أخبار دولية
05:26

وزير خارجية فرنسا يقترح فرض عقوبات على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
05:55

تفاصيل جديدة حصلت عليها الـLBCI تتعلّق بمقتل باسكال سليمان..

LBCI
فنّ
2023-11-01

أجبرها على "حكّ ظهره" وأمور أخرى... فضيحة تطال النجم روبرت دي نيرو!

LBCI
منوعات
2024-04-05

حادث مأساوي... طبيب تجميل غير مرخص يودي بحياة امرأة في هذا البلد

LBCI
منوعات
2024-01-01

"سنة التطوير والارتباطات الجديدة"... إليكم ما يحمله عام 2024 لبرج القوس بحسب ماغي فرح! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

في القارة الأميركية... كسوف كلي يمتد تأثيره من المكسيك إلى كندا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

مباراة انتهت بدقيقة واحدة... ما قصة جنون كرة القدم التركية؟!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لماذا يعرقل المسؤولون الاصلاحات المطلوبة والاتفاق مع صندوق النقد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

وفدا حماس وقطر غادرا العاصمة المصرية لكن المشاورات ستتواصل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

أرقام كبيرة: نصف عام على اندلاع الحرب في جنوب لبنان... هذا ما تسببت به

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

الهجرة والنزوح أعباء مشتركة بين لبنان وقبرص والرئيس بري للـLBCI: "تعاون مثمر انشالله"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

جهود تهدئة أمنية رافقت خطف باسكال سليمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

الـLBCI ترسم مسار خطف باسكال سليمان... وترصد الإتصال الأخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

جبيل تتحرك لليوم الثاني على اثر اختفاء باسكال سليمان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:15

هذا ما اوضحه الجيش بشأن عملية خطف باسكال سليمان

LBCI
خبر عاجل
14:06

معلومات للـLBCI: العثور على المواطن باسكال سليمان جثة في الداخل السوري وإستخبارات الجيش تعمل على استعادة الجثة بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني والمعلومات تربط العملية بعصابة سرقة سيارات

LBCI
خبر عاجل
15:07

اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الداخلي المركزي غدا

LBCI
امن وقضاء
05:55

تفاصيل جديدة حصلت عليها الـLBCI تتعلّق بمقتل باسكال سليمان..

LBCI
أمن وقضاء
14:59

بعد اختطافه... العثور على باسكال سليمان جثة في الداخل السوري

LBCI
منوعات
12:31

إعلامية أجنبية تعرت بالكامل ودخلت الاستوديو... والمضيف: هل يمكنك ارتداء القميص؟! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
14:51

مصادر القوات اللبنانية لـ"المركزية": قتل باسكال سليمان جريمة سياسية موصوفة وسنتابع المسألة ولن نسكت عن هذه الجريمة التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بأي فدية وليست مسألة خاصة إنما مسألة سياسية بإمتياز

LBCI
أخبار لبنان
15:41

القوات اللبنانية: نعتبر استشهاد باسكال سليمان عملية اغتيال سياسية حتى إثبات العكس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More