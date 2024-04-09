وزير الخارجية البريطاني التقى ترامب بفلوريدا قبل توجهه إلى واشنطن

التقى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون المرشح للرئاسة الأميركية دونالد ترامب في فلوريدا قبل بدء زيارته الرسمية لواشنطن حيث يجتمع مع كبار مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن للدفع باتجاه إرسال مساعدات لأوكرانيا.



وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية إن كامرون "التقى ترامب في فلوريدا"، قبل زيارته لواشنطن الثلاثاء والأربعاء.



وأضاف المصدر: "إنها ممارسة اعتيادية للوزراء لعقد لقاءات مع مرشحين معارضين كجزء من عملهم الدولي الروتيني".