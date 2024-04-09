مصدر أوكراني لرويترز: قصف منشأة إنتاج رئيسية بمصنع طيران روسي في منطقة فارونيش

كشف مصدر بالمخابرات الأوكرانية لرويترز أن جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني قصف منشأة إنتاج رئيسية بمصنع طيران روسي في منطقة فارونيش.



ولم يقدم المصدر تفاصيل عن حجم الأضرار أو الأسلحة المستخدمة في الهجوم.