زلزال يضرب شرق اندونيسيا

أعلن المرصد الأميركي للزلازل أن زلزالا بقوة 6,6 درجات ضرب جزر الملوك في شرق إندونيسيا مساء الثلاثاء.



ووقع الزلزال قبالة ساحل جزيرة هالماهيرا فانس لا برنس، في مقاطعة جزر الملوك الشمالية الساعة 16,48 بالتوقيت المحلي (الساعة 09,48 ت غ) على عمق حوالى 33 كيلومترا بحسب المرصد الأميركي. ولم يصدر أي انذار من احتمال حدوث تسونامي.