تايلاند تعلن عن استعدادها لاستقبال 100 ألف لاجئ بورمي

أعلن وزير الخارجية التايلاندي بارنبري باهيدها-نوكارا استعداد بلاده لاستقبال 100 ألف لاجئ بورمي، مع استمرار القتال بين الجيش البورمي ومعارضيه للسيطرة على بلدة حدودية رئيسية.



واوضح وزير الخارجية التايلاندي أننا "كنا نستعد منذ بعض الوقت ويمكننا استقبال حوالى 100 ألف شخص بشكل مؤقت في المنطقة الأمنية التايلاندية".



وقال للصحافيين إنه على الرغم من عدم وجود عملية "إجلاء جماعي" قيد التنفيذ إلا أن اشخاصاً يعبرون الحدود.



وأكد أن الحدود لا تزال مفتوحة وأن التبادل التجاري متواصل في ماي سوت ومياوادي، موضحاً "لا معارك دائرة والتجارة مستمرة، وإن كانت في تراجع".



واشار إلى أن التجارة انخفضت بنحو 30% خلال العام الماضي.



وتشترك تايلاند في حدود يبلغ طولها 2400 كيلومتر مع بورما الغارقة في حالة من الفوضى منذ أن استولى المجلس العسكري على السلطة في انقلاب عام 2021، وأطاح بحكومة منتخبة ديموقراطياً.