بعد "تهديد" من تنظيم الدولة الإسلامية... تعزيز الإجراءات الأمنية في باريس لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن الإجراءات الأمنية عُززت "بشكل كبير" في باريس، في إطار مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة الأربعاء بعدما أصدر تنظيم الدولة الإسلامية "تهديدا" يتعلق بمباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وأوضح دارمانان أن " مدير الشرطة عزز بشكل كبير الإجراءات الأمنية" بعد "تهديد موصوف تحدث عن تنظيم الدولة الإسلامية علنا".



وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس إن "تنظيم الدولة الإسلامية هدد مباريات الدور ربع النهائي لدوري الأبطال (مباريات الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء) وليس بالتحديد في فرنسا عبر قنوات التواصل الخاصة به".