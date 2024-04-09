الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد "تهديد" من تنظيم الدولة الإسلامية... تعزيز الإجراءات الأمنية في باريس لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
أخبار دولية
2024-04-09 | 07:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بعد "تهديد" من تنظيم الدولة الإسلامية... تعزيز الإجراءات الأمنية في باريس لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن الإجراءات الأمنية عُززت "بشكل كبير" في باريس، في إطار مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة الأربعاء بعدما أصدر تنظيم الدولة الإسلامية "تهديدا" يتعلق بمباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأوضح دارمانان أن " مدير الشرطة عزز بشكل كبير الإجراءات الأمنية" بعد "تهديد موصوف تحدث عن تنظيم الدولة الإسلامية علنا".
وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس إن "تنظيم الدولة الإسلامية هدد مباريات الدور ربع النهائي لدوري الأبطال (مباريات الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء) وليس بالتحديد في فرنسا عبر قنوات التواصل الخاصة به".
أخبار دولية
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
باريس
تنظيم الدولة الاسلامية
التالي
نتنياهو: إسرائيل ستكمل القضاء على حماس بما في ذلك تلك الموجودة في رفح
الولايات المتحدة أرسلت أسلحة وذخيرة إيرانية مُصادرة إلى أوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-04-05
المعركة القضائية بين أنجيلينا جولي وبراد بيت مستمرة... ما علاقة "رحلة باريس المشؤومة"؟
فنّ
2024-04-05
المعركة القضائية بين أنجيلينا جولي وبراد بيت مستمرة... ما علاقة "رحلة باريس المشؤومة"؟
0
صحف اليوم
2024-04-03
فرنجية إلى باريس وتوافق ضمن الخماسية على أمرين (نداء الوطن)
صحف اليوم
2024-04-03
فرنجية إلى باريس وتوافق ضمن الخماسية على أمرين (نداء الوطن)
0
أخبار دولية
2024-04-03
باريس تنفي أنها ناقشت إحتمال إجراء حوار مع موسكو بشأن أوكرانيا
أخبار دولية
2024-04-03
باريس تنفي أنها ناقشت إحتمال إجراء حوار مع موسكو بشأن أوكرانيا
0
أخبار دولية
2024-04-03
بلينكن يسافر برا من باريس إلى بروكسل بعد تعطل طائرته
أخبار دولية
2024-04-03
بلينكن يسافر برا من باريس إلى بروكسل بعد تعطل طائرته
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:24
روسيا تفتح تحقيقا في "تمويل الإرهاب" يستهدف دولا غربية
أخبار دولية
10:24
روسيا تفتح تحقيقا في "تمويل الإرهاب" يستهدف دولا غربية
0
أخبار دولية
08:57
العثور على 38 جثة بعد تحطّم سفينة قبالة جيبوتي
أخبار دولية
08:57
العثور على 38 جثة بعد تحطّم سفينة قبالة جيبوتي
0
أخبار دولية
08:21
نتنياهو: إسرائيل ستكمل القضاء على حماس بما في ذلك تلك الموجودة في رفح
أخبار دولية
08:21
نتنياهو: إسرائيل ستكمل القضاء على حماس بما في ذلك تلك الموجودة في رفح
0
أخبار دولية
07:42
الولايات المتحدة أرسلت أسلحة وذخيرة إيرانية مُصادرة إلى أوكرانيا
أخبار دولية
07:42
الولايات المتحدة أرسلت أسلحة وذخيرة إيرانية مُصادرة إلى أوكرانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
12:31
إعلامية أجنبية تعرت بالكامل ودخلت الاستوديو... والمضيف: هل يمكنك ارتداء القميص؟! (فيديو)
منوعات
12:31
إعلامية أجنبية تعرت بالكامل ودخلت الاستوديو... والمضيف: هل يمكنك ارتداء القميص؟! (فيديو)
0
أخبار لبنان
00:34
الرابطة المارونية دانت اغتيال سليمان: لعدم الانجرار الى الفتنة والالتفاف حول بكركي
أخبار لبنان
00:34
الرابطة المارونية دانت اغتيال سليمان: لعدم الانجرار الى الفتنة والالتفاف حول بكركي
0
أمن وقضاء
2024-03-28
بعد فراره من السجن... توقيف داني الرشيد في سوريا
أمن وقضاء
2024-03-28
بعد فراره من السجن... توقيف داني الرشيد في سوريا
0
امن وقضاء
2024-03-27
شهداء في صفوف متطوعين في جمعية الإسعاف اللبنانية في ضربة اسرائيلية على مركز الهبارية (فيديو)
امن وقضاء
2024-03-27
شهداء في صفوف متطوعين في جمعية الإسعاف اللبنانية في ضربة اسرائيلية على مركز الهبارية (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
امن وقضاء
06:59
مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: يجب الحد من الوجود السوري في لبنان
امن وقضاء
06:59
مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: يجب الحد من الوجود السوري في لبنان
0
امن وقضاء
05:55
تفاصيل جديدة حصلت عليها الـLBCI تتعلّق بمقتل باسكال سليمان..
امن وقضاء
05:55
تفاصيل جديدة حصلت عليها الـLBCI تتعلّق بمقتل باسكال سليمان..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
في القارة الأميركية... كسوف كلي يمتد تأثيره من المكسيك إلى كندا
تقارير نشرة الاخبار
13:57
في القارة الأميركية... كسوف كلي يمتد تأثيره من المكسيك إلى كندا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مباراة انتهت بدقيقة واحدة... ما قصة جنون كرة القدم التركية؟!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مباراة انتهت بدقيقة واحدة... ما قصة جنون كرة القدم التركية؟!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لماذا يعرقل المسؤولون الاصلاحات المطلوبة والاتفاق مع صندوق النقد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لماذا يعرقل المسؤولون الاصلاحات المطلوبة والاتفاق مع صندوق النقد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
وفدا حماس وقطر غادرا العاصمة المصرية لكن المشاورات ستتواصل
تقارير نشرة الاخبار
13:26
وفدا حماس وقطر غادرا العاصمة المصرية لكن المشاورات ستتواصل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
أرقام كبيرة: نصف عام على اندلاع الحرب في جنوب لبنان... هذا ما تسببت به
تقارير نشرة الاخبار
13:25
أرقام كبيرة: نصف عام على اندلاع الحرب في جنوب لبنان... هذا ما تسببت به
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الهجرة والنزوح أعباء مشتركة بين لبنان وقبرص والرئيس بري للـLBCI: "تعاون مثمر انشالله"
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الهجرة والنزوح أعباء مشتركة بين لبنان وقبرص والرئيس بري للـLBCI: "تعاون مثمر انشالله"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جهود تهدئة أمنية رافقت خطف باسكال سليمان
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جهود تهدئة أمنية رافقت خطف باسكال سليمان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:15
هذا ما اوضحه الجيش بشأن عملية خطف باسكال سليمان
خبر عاجل
14:15
هذا ما اوضحه الجيش بشأن عملية خطف باسكال سليمان
2
خبر عاجل
14:06
معلومات للـLBCI: العثور على المواطن باسكال سليمان جثة في الداخل السوري وإستخبارات الجيش تعمل على استعادة الجثة بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني والمعلومات تربط العملية بعصابة سرقة سيارات
خبر عاجل
14:06
معلومات للـLBCI: العثور على المواطن باسكال سليمان جثة في الداخل السوري وإستخبارات الجيش تعمل على استعادة الجثة بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني والمعلومات تربط العملية بعصابة سرقة سيارات
3
أخبار لبنان
07:12
"القوات اللبنانية": اليكم الاسباب الـ3 لاغتيال باسكال سليمان...
أخبار لبنان
07:12
"القوات اللبنانية": اليكم الاسباب الـ3 لاغتيال باسكال سليمان...
4
امن وقضاء
05:55
تفاصيل جديدة حصلت عليها الـLBCI تتعلّق بمقتل باسكال سليمان..
امن وقضاء
05:55
تفاصيل جديدة حصلت عليها الـLBCI تتعلّق بمقتل باسكال سليمان..
5
خبر عاجل
15:07
اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الداخلي المركزي غدا
خبر عاجل
15:07
اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الداخلي المركزي غدا
6
أمن وقضاء
14:59
بعد اختطافه... العثور على باسكال سليمان جثة في الداخل السوري
أمن وقضاء
14:59
بعد اختطافه... العثور على باسكال سليمان جثة في الداخل السوري
7
منوعات
12:31
إعلامية أجنبية تعرت بالكامل ودخلت الاستوديو... والمضيف: هل يمكنك ارتداء القميص؟! (فيديو)
منوعات
12:31
إعلامية أجنبية تعرت بالكامل ودخلت الاستوديو... والمضيف: هل يمكنك ارتداء القميص؟! (فيديو)
8
آخر الأخبار
14:51
مصادر القوات اللبنانية لـ"المركزية": قتل باسكال سليمان جريمة سياسية موصوفة وسنتابع المسألة ولن نسكت عن هذه الجريمة التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بأي فدية وليست مسألة خاصة إنما مسألة سياسية بإمتياز
آخر الأخبار
14:51
مصادر القوات اللبنانية لـ"المركزية": قتل باسكال سليمان جريمة سياسية موصوفة وسنتابع المسألة ولن نسكت عن هذه الجريمة التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بأي فدية وليست مسألة خاصة إنما مسألة سياسية بإمتياز
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More