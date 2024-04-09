نتنياهو: إسرائيل ستكمل القضاء على حماس بما في ذلك تلك الموجودة في رفح

اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن إسرائيل ستكمل القضاء على حماس بما في ذلك تلك الموجودة في رفح، ولن يمنعها شيء عن ذلك.



وقال نتنياهو "لن توقفنا قوة في العالم. هناك قوى كثيرة تحاول فعل ذلك لكن هذا لن يجدي نفعا، لأن هذا العدو، بعد ما فعله، لن يفعل ذلك ثانية".