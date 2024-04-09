العثور على 38 جثة بعد تحطّم سفينة قبالة جيبوتي

عُثر على 38 جثة، بعضها لأطفال، بعد تحطم سفينة قبالة جيبوتي، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة.



وأكدت السفارة الإثيوبية في جيبوتي أن قاربا كان يقل 60 مهاجرا إثيوبيا من جيبوتي إلى اليمن تعرّض لحادث الاثنين.