روسيا تفتح تحقيقا في "تمويل الإرهاب" يستهدف دولا غربية

فتحت روسيا تحقيقا في "تمويل الإرهاب" يستهدف دولا غربية، مشيرة إلى أن أموالا حصلت عليها شركات أميركية في أوكرانيا، بما فيها تلك التي عمل فيها نجل الرئيس جو بايدن، استُخدمت لارتكاب "أعمال إرهابية" في روسيا.



وأوضحت لجنة التحقيقات في موسكو أنها "تحقق في مصادر دخل" بقيمة ملايين الدولارات و"تورّط أشخاص محددين من مسؤولين حكوميين ومنظمات تجارية عامة من بلدان غربية".



كما ذكرت اسم الشركة التي كانت توظف هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي.



وقالت اللجنة أنه "تم التحقق من أن الأموال التي تم تلقيها عبر منظمات تجارية بما فيها شركة بوريسما القابضة للنفط والغاز التي تعمل في أوكرانيا منذ سنوات، استُخدمت لشن هجمات إرهابية داخل روسيا".



وأوضحت أن التحقيق يسعى الى تحديد "العلاقة بين المنفّذين المباشرين للأعمال الإرهابية والجهات الخارجية والمنظمات الراعية لهم".