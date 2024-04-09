أوستن: ليس لدى الولايات المتحدة دليل على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

كشف وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الولايات المتحدة ليس لديها دليل على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.



وأضاف أوستن أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ "ليس لدينا دليل على ذلك".



واعتبر أن مجاعة واسعة النطاق في غزة "ستسرع وتيرة العنف" في الشرق الأوسط وتؤدي إلى صراع طويل الأمد.