فريق من منظمة الصحة العالمية تفقد الأضرار بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة

تفقد فريق من منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الأضرار التي لحقت بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد المجزرة التي نفذها الجيش الاسرائيلي في المستشفى والمباني المحيطة به.



وساعد الفريق أيضًا فرق الاسعاف في التعرف على الرفات المكتشفة داخل المستشفى وفي محيطها خلال المجزرة.



وكانت القوات الاسرائيلية انسحبت من محيط الشفاء في الاول من نيسان بعد عملية عسكرية استمرت أسبوعين، مخلفة وراءها مباني متفحمة وجثثا في كل مكان.