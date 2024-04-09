بلينكن: نواصل العمل بشكل وثيق مع قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة لم يصلها موعد لعملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح، متوقّعا رؤية زملائه الإسرائيليين مرة أخرى الأسبوع المقبل لبحث الوضع في القطاع الفلسطيني.



وأكد بلينكن للصحفيين، بعد اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بمقر وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة تواصل العمل بشكل وثيق مع قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.



واشار إلى أنه تم السماح لعدد 400 شاحنة بالدخول إلى غزة أمس الاثنين، وهو أكبر عدد منذ السابع من أكتوبر الذي اندلعت فيه الحرب.



ولفت وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون من جهته إلى أن موقف بلاده من مبيعات الأسلحة لإسرائيل لم يتغير بعد أحدث تقييم للمشورة القانونية التي قدمتها الحكومة.