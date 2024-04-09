الرئيس الأوكراني يتفقد التحصينات في خاركيف مع تكثيف روسيا لهجماتها

تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطوط التحصينات في منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد اليوم الثلاثاء، ووجه نداًء جديدًا للحصول على دعم عسكري لحماية ثاني أكبر مدينة في البلاد من الهجمات الروسية المكثفة.



وزار زيلينسكي المدينة الواقعة على بعد 30 كيلومترًا من الحدود الروسية والمنطقة المحيطة بها وسط ما وصفها بحملة تشنها موسكو لطرد الناس من المنطقة.



وشكر الرئيس السكان ورجال الأعمال على تحملهم التهديدات وبقائهم في المدينة والحفاظ على الحياة فيها.



وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور: "تعزيز هذا الاتجاه مهم جدًا. يجب على الإرهابيين الروس أن يروا أن خاركيف تزداد قوة".



وأضاف: "أنا ممتن لكل من عمل خلال الأسابيع الماضية على تزويد خاركيف والمنطقة بالمزيد من الكهرباء، وعلى توفير المزيد من الحماية في مواجهة الضربات الروسية".