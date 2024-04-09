ألمانيا تريد تسريع ترحيل الأجانب المدانين قضائيًا

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية الثلاثاء أنها تريد تسريع عمليات ترحيل الأجانب المدانين قضائيًا، وذلك بعد نشر إحصاءات تظهر زيادة في الجرائم التي يرتكبها أجانب.وقالت نانسي فيزر خلال عرض إحصاءات أمنية بشأن الجريمة في عام 2023: "لا يوجد أي مبرر للعنف على الإطلاق. وفي هذا المجال، شعاري لا لبس فيه: عدم التسامح مطلقًا".وأوضحت أن "ذلك يعني إجراءات سريعة وإدانات وأحكامًا ملموسة".ورأت أن "الأجانب المدانين يجب أن يغادروا ألمانيا بسرعة أكبر بكثير مما كانت عليه حتى الآن"، آملةً في تسريع الإجراءات، لكنها شددت أيضًا على أهمية التدابير الوقائية.