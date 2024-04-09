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البيت الأبيض: الإجتماع بين أميركا وإسرائيل بخصوص رفح ينعقد في غضون أسبوعين

أخبار دولية
2024-04-09 | 15:15
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البيت الأبيض: الإجتماع بين أميركا وإسرائيل بخصوص رفح ينعقد في غضون أسبوعين
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البيت الأبيض: الإجتماع بين أميركا وإسرائيل بخصوص رفح ينعقد في غضون أسبوعين

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن محادثات مباشرة بين مسؤولين إسرائيليين وأميركيين بشأن العملية المزمعة في مدينة رفح في غزة ستنعقد في غضون أسبوعين.
 

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