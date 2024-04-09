البيت الأبيض: الإجتماع بين أميركا وإسرائيل بخصوص رفح ينعقد في غضون أسبوعين

إسرائيل تعلن شن ضربة في سوريا بعد إطلاق صواريخ على الجولان المحتل

إسرائيل تعلن شن ضربة في سوريا بعد إطلاق صواريخ على الجولان المحتل

تركيا تفرض قيودا على الصادرات إلى إسرائيل حتى وقف إطلاق النار في غزة