أربعة قتلى في إنفجار في محطة طاقة كهرومائية في إيطاليا

قتل أربعة أشخاص على الأقل وفقد خمسة آخرون الثلاثاء في انفجار في محطة للطاقة الكهرومائية في إيطاليا، وفق ما أفاد مسؤول.



وصرح مسؤول في مدينة بولونيا في وسط إيطاليا لوكالة فرانس برس أن ثلاثة أشخاص أصيبوا أيضًا في الحادث الذي وقع في محطة بارجي التي تديرها شركة إينيل غرين باور والواقعة على بحيرة سوفيانا.



وأظهرت صور لجهاز الإطفاء دخانًا يتصاعد من المحطة على حافة المياه حيث يبحث عناصر الإنقاذ عن المفقودين بعد الانفجار الذي وقع في وقت مبكر من بعد الظهر.



ووصف رئيس بلدية كامونيانو القريبة ماركو ماسينارا الانفجار بأنه "حادث عمل مروع".



وقال: "يبدو أنه كان هناك انهيار في الأرضية، ومن الصعب الإنقاذ بسبب دخول كمية كبيرة من المياه إلى الطابق السفلي الثامن".



ولم يتم حتى الآن تحديد سبب رسمي للانفجار.