البيت الأبيض: موقف حماس من إقتراح التهدئة "أقل من مشجع" حتى الآن

اعتبر البيت الأبيض الثلاثاء أن الموقف الصادر من حماس حتى الآن بالنسبة الى اقتراح يشمل تهدئة في غزة وتبادلًا للرهائن والمعتقلين هو "أقل من مشجع".وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان: "لقد رأينا البيانات العلنية الصادرة من حماس، ويمكن القول إنها أقل من مشجعة".وأشار سوليفان إلى أنه أجرى صباح الثلاثاء محادثات مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي قال إنه "لم يتلق ردًا بعد من حماس".وتم عرض المقترح على حماس خلال اجتماع "ماراتوني" عقد الأحد في القاهرة وفق ساليفان بحضور ممثلين للحكومة الإسرائيلية وحماس عبر الوسطاء المصريين والأميركيين والقطريين.وقال سوليفان: "حضضته على محاولة الاستحصال على رد من جانبهم في أسرع وقت ممكن، ومتى حصلنا على مزيد من المعلومات بهذا الصدد سنبلغكم بها على الفور".وشدد على أن "الوقت قد حان لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار هذا. نحن جاهزون. أعتقد أن إسرائيل جاهزة. وأعتقد أن حماس يجب أن تأتي إلى الطاولة وأن تكون بدورها جاهزة لذلك".