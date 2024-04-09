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قائد في الحرس الثوري: الوجود الإسرائيلي في الإمارات تهديد لإيران

أخبار دولية
2024-04-09 | 10:45
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قائد في الحرس الثوري: الوجود الإسرائيلي في الإمارات تهديد لإيران
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قائد في الحرس الثوري: الوجود الإسرائيلي في الإمارات تهديد لإيران

رأى قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء أن الوجود الإسرائيلي في دولة الإمارات يمثل تهديدًا لطهران وهذا "ينبغي ألا يحدث".

وتوعدت إيران بمعاقبة إسرائيل على هجوم جوي أدى إلى مقتل اثنين من كبار قادة الجيش وخمسة مستشارين عسكريين آخرين في مجمع السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما زاد من خطر تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وأصبحت الإمارات أبرز دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ 30 عامًا بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة في 2020، وذلك رغم أن أبوظبي لديها أيضًا علاقات دبلوماسية وتجارية طبيعية مع طهران.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية عن علي رضا تنكسيري قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني قوله: "نعلم أن الصهاينة لم يأتوا إلى الإمارات لأغراض اقتصادية وإنما للعمل الأمني والعسكري. وهذا تهديد لنا وينبغي ألا يحدث".

وأضاف تنكسيري أنه ينبغي عدم إتاحة وصول الإسرائيليين إلى الخليج، وكذلك خليج عمان المؤدي إلى مضيق هرمز الذي تمر عبره كمية كبيرة من النفط المنقول بحرًا في العالم.

ولم يوضح ما إذا كانت إيران تدرس القيام بأي تحرك في المنطقة بسبب الوجود الإسرائيلي.

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