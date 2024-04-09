الجيش الإسرائيلي: 468 شاحنة محملة مساعدات دخلت قطاع غزة الثلاثاء

أفاد الجيش الإسرائيلي بأن 468 شاحنة محمّلة مساعدات إنسانية دخلت غزة الثلاثاء، وهو العدد الأكبر الذي يدخل القطاع في يوم واحد منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول.



وقال الجيش إن "468 شاحنة تم تفتيشها ونقلها إلى غزة اليوم".



وأوضح أن "هذا العدد من شاحنات المساعدات هو الأكبر الذي يدخل غزة في يوم واحد منذ بدء الحرب"، وأشار إلى أن "أكثر من 1200 شاحنة محملة مواد إغاثية دخلت القطاع في الأيام الثلاثة الأخيرة".



ولفت الجيش إلى أنه "إضافة إلى ذلك، تم إنزال 303 حزمات تضم مئات وآلافًا من الوجبات الغذائية جوا فوق غزة".