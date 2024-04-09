مقتل ثمانية مقاتلين سوريين موالين لإيران في هجوم في شرق سوريا

قتل ثمانية مقاتلين سوريين يعملون تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء في هجوم بالسكين على موقع لهم في محافظة دير الزور في شرق سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأفاد المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا ويعتمد على شبكة مصادر واسعة في سوريا "بمقتل 8 عناصر من الحرس الثوري السوري العامل تحت قيادة ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، إثر هجوم مسلحين مجهولين على مقر لهم في محيط مدينة الميادين شرقي دير الزور حيث جرى قتلهم داخل المقر ذبحًا بالسكاكين".



وأشار إلى أن "الهجوم هو الثاني من نوعه في أقل من 48 ساعة، في المنطقة نفسها".



ولفت المرصد إلى أن "3 عناصر سوريين يعملون ضمن الحرس الثوري الإيراني قتلوا رميًا بالرصاص على يد مسلحين اقتحموا نقطة عسكرية على أطراف مدينة الميادين من جهة البادية".