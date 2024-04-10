ايرلندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية

أعلن وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن الثلاثاء في دبلن بأن بلاده تعتزم التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية في الاسابيع المقبلة.



وقال مارتن إنه سيقدم اقتراحا رسميا للحكومة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية مع اختتام "مناقشات دولية أوسع".



وأضاف في كلمة أمام البرلمان الايرلندي: "لا يساورن الشك أحدا منكم في أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيحدث".



ولفت إلى أن إرجاء الاعتراف "لم يعد مقنعا أو يمكن الدفاع عنه بعد الآن".