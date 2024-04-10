بايدن: نهج نتنياهو فيما يتعلق بالحرب في غزة "خطأ"

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة نشرت يوم الثلاثاء إن نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالحرب في غزة "خطأ"، موجها المزيد من الانتقادات لطريقة تعامل إسرائيل مع الصراع.



وقال بايدن في تصريحات لشبكة يونيفيجن التلفزيونية الأميركية الناطقة بالإسبانية "أعتقد أن ما يفعله خطأ. لا أتفق مع نهجه". واضاف "ما أدعو إليه هو أن يدعو الإسرائيليون إلى وقف إطلاق النار والسماح خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة بكامل وصول جميع المواد الغذائية والأدوية التي تدخل البلاد".