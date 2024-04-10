مسؤول: أميركا ستبيع معدات لأوكرانيا لتحديث دفاعات هوك الجوية بقيمة 138 مليون دولار

أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية لرويترز أن الولايات المتحدة ستبيع لأوكرانيا معدات بما يصل إلى 138 مليون دولار لصيانة وتحديث أنظمة هوك للدفاع الجوي للمساعدة في الدفاع ضد الهجمات التي تشنها روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ كروز.



وقال المسؤول إن قيمة المبيعات العسكرية الخارجية الطارئة اليوم الثلاثاء بلغت ما يصل إلى 138 مليون دولار.